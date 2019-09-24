В Барнауле перенесли открытие «Титов-Арены»

СЕГОДНЯ 04:12 2019-09-24T04:12:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Открытие обновленного дворца спорта после реконструкции перенесли на два дня по техническим причинам, сообщает пресс-служба ХК «Динамо-Алтай».

Ранее предполагалось, что «Титов Арену» в Барнауле откроют световым шоу и первой домашней игрой хоккейного клуба «Динамо-Алтай» 26 сентября. Билеты на это мероприятие стоили 350 рублей. Теперь же первый матч пройдет в четверг (26 сентября), но в «Карандин-Арене». Для болельщиков вход на эту игру бесплатный. Начало в 19 часов. А вот все купленные на матч открытия билеты будут действительны, но это мероприятие состоится чуть позже – 28 сентября.

Решение о перенесение этого долгожданного для барнаульцев события было принято из-за технических причин. Дело в том, что белорусские специалисты, которые должны протестировать систему «Видеогол», прилетят не во вторник (как ожидалось), а в среду.

Читайте также: Стала известна стоимость билетов на матчи ХК «Динамо-Алтай»

ИСТОЧНИК KP.RU