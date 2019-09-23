В Барнауле обокрали районную администрацию

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-23T14:34:18+03:00

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Достаточно курьёзное происшествие произошло в одном из микрорайонов краевой столицы. Несколько дней назад с прилегающей территории администрации посёлка Новосиликатный злоумышленники, под покровом ночи, совершили дерзкую кражу стройматериалов.

Об этом сообщает инстаграм-канал Unusual Crimes Barnaul. По данным источника, добычей жуликов стали стройматериалы в виде 10 упаковок керамогранитной плитки и утеплителя на общую сумму 16 тысяч рублей.

Вот уже на протяжении месяца строительная фирма проводит косметический ремонт здания, где расположена администрация посёлка Новосиликатный. А для скорейшего завершения работ и удобства рабочих, стройматериалы, необходимые для ремонта, складируются на заднем дворике.

18 сентября, придя на рабочее место, строители обнаружили отсутствие десяти упаковок керамогранитной плитки и двух упаковок утеплителя «Пеноплекс». Бригадир сразу же сообщил в полицию о краже (158 УК РФ).

Прибывшие на место полицейские осмотрели территорию здания, прилегающую местность, а также проверили самих рабочих на предмет причастности к совершению данного преступления. И если к строителям, благодаря качественной кадровой политике фирмы и прораба, претензий у правоохранителей не возникло, то вот к самой местной администрации их оказалось предостаточно.

В ходе первичного осмотра места происшествия полицейские установили, что территория администрации никак не охраняется, камеры видеонаблюдения отсутствуют, имеются проблемы с забором в виде огромных дыр и незагороженых участков, через которые можно беспрепятственно проникнуть на территорию здания. Чем и воспользовались злоумышленники.

Сейчас полицейские проводят комплекс мер по розыску подозреваемых, устанавливают возможных похитителей путём поквартирного обхода близлежащих домовладений и их осмотра на предмет несоответствия общепринятому архитектурному ансамблю коттеджного посёлка резким переходом в сторону муниципально-административной классики.

ИСТОЧНИК KP.RU