В случайной драке в Барнауле убили 17-летнего парня

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-23T13:23:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле 17-летний парень умер после того, как пытался заступиться за своего знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Так 22 сентября в Затоне произошел конфликт между двумя местными жителями. После мужчины стали драться. В это время рядом находился 17-летний юноша. Он заступился за своего знакомого, в результате чего его ударили ножом в сердце.

В итоге от полученной травмы парень скончался в больнице. Подозреваемый в случившемся 54-летний местный житель был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по факту произошедшего продолжается.

Читайте также: В Барнауле будут судить обвиняемых в убийстве Михаила Седова. Слушания состоятся во вторник, 24 сентября, в краевом суде

ИСТОЧНИК KP.RU