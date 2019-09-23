2019-09-23T12:51:18+03:00
Происшествия

В Барнауле ураганный ветер повалил деревья

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с паблика "Барнаул 22"Скриншот с паблика "Барнаул 22"
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Днем 23 сентября в Барнауле разбушевался ветер. Горожане в соцсетях выкладывают фото последствий непогоды.

В паблике "Барнаул 22" поделились снимками поваленных деревьев на улицах Глушкова, 26, Ляпидевского, 1, Сухэ-Батора, 11, на Ленинградской аллее, проспекте Калинина и других. Видно, что деревья падали на лавочки, припаркованные автомобили, на проезжие части и во дворах.

Ранее синоптики на 23 сентября передавали в Алтайском крае ненастную погоду - ветер до 25 метров в секунду, дожди, грозы. Сотрудники МЧС рекомендовали укрываться в помещениях, по возможности не садиться за руль. На улицах держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, зданий (ветер может сорвать с них элементы кровли и других конструкций).

В случае ЧП звоните по телефону доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 8(3852) 65-82-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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