Эвелина Бледанс восхитилась отдыхом на Алтае

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-23T12:44:08+03:00

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Известная телеведущая и актриса Эвелина Бледанс прилетела в Горный Алтай, чтобы поправить здоровье и укрепить свое «энергетическое поле». Этим звезда шоу-бизнеса поделилась на своей странице в инстаграм.

bledans Путешествие на Алтай

Приехать на Алтай телеведущая решили из-за сложных гастролей и сквозняка на съемках.

- Да и внезапные слёзы в течение последних дней подсказали мне, что надо укрепить энергетическое поле. Я собралась и в ночь улетела на Горный Алтай. В климатическом оазисе Горного Алтая – Чемальской долине, расположилось уникальное место «Марьин остров», где реализуется уникальная концепция оздоровления, основанная на пантолечении - главном достоянии Горного Алтая. Всем гостям предлагается пройти эксклюзивную природную программу восстановления энергетики. Пожелайте мне удачи, - заключила звезда в своем профиле.

bledans Ну, и куда меня занесла судьба сегодня? Узнали где я?

Так судя по видео на странице Бледанс, она уже успела попробовать алтайский мёд, побывала на Чемальской ГЭС, острове Патмос и сплавилась по Катуни.

- Просто красота, - добавила Эвелина о поездке.

ИСТОЧНИК KP.RU