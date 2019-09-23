Эвелина Бледанс восхитилась отдыхом на Алтае
Известная телеведущая и актриса Эвелина Бледанс прилетела в Горный Алтай, чтобы поправить здоровье и укрепить свое «энергетическое поле». Этим звезда шоу-бизнеса поделилась на своей странице в инстаграм.
Приехать на Алтай телеведущая решили из-за сложных гастролей и сквозняка на съемках.
- Да и внезапные слёзы в течение последних дней подсказали мне, что надо укрепить энергетическое поле. Я собралась и в ночь улетела на Горный Алтай. В климатическом оазисе Горного Алтая – Чемальской долине, расположилось уникальное место «Марьин остров», где реализуется уникальная концепция оздоровления, основанная на пантолечении - главном достоянии Горного Алтая. Всем гостям предлагается пройти эксклюзивную природную программу восстановления энергетики. Пожелайте мне удачи, - заключила звезда в своем профиле.
Так судя по видео на странице Бледанс, она уже успела попробовать алтайский мёд, побывала на Чемальской ГЭС, острове Патмос и сплавилась по Катуни.
- Просто красота, - добавила Эвелина о поездке.
ИСТОЧНИК KP.RU