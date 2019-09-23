2019-09-23T12:44:08+03:00
Общество

Эвелина Бледанс восхитилась отдыхом на Алтае

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот из соцсетей звездыФото: скриншот из соцсетей звезды
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Известная телеведущая и актриса Эвелина Бледанс прилетела в Горный Алтай, чтобы поправить здоровье и укрепить свое «энергетическое поле». Этим звезда шоу-бизнеса поделилась на своей странице в инстаграм.

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Путешествие на Алтай
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Приехать на Алтай телеведущая решили из-за сложных гастролей и сквозняка на съемках.

- Да и внезапные слёзы в течение последних дней подсказали мне, что надо укрепить энергетическое поле. Я собралась и в ночь улетела на Горный Алтай. В климатическом оазисе Горного Алтая – Чемальской долине, расположилось уникальное место «Марьин остров», где реализуется уникальная концепция оздоровления, основанная на пантолечении - главном достоянии Горного Алтая. Всем гостям предлагается пройти эксклюзивную природную программу восстановления энергетики. Пожелайте мне удачи, - заключила звезда в своем профиле.

bledansbledans
Ну, и куда меня занесла судьба сегодня? Узнали где я?
7814 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Так судя по видео на странице Бледанс, она уже успела попробовать алтайский мёд, побывала на Чемальской ГЭС, острове Патмос и сплавилась по Катуни.

- Просто красота, - добавила Эвелина о поездке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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