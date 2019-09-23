Бийчане негодуют из-за отмены садоводческих рейсов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-23T10:16:20+03:00

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В Бийске отменили три из семи рейсов садоводческого маршрута №107. Местные власти заявили, что они попросту нерентабельны для перевозчиков. Но для горожан это стало крайне неудобно - теперь им приходится ездить, как в «банке с селедкой».

Как пишет "АиФ-Алтай", ехать до города – минимум час, некоторым - на ногах и с грузом в руках (а ведь едут в основном пенсионеры). А чтобы усесться, необходимо прийти за час-два до отъезда и занять очередь. При этом сдвинулось время. Если раньше рейсы ходили почти каждый час, самый поздний – в 19:50, то теперь уезжать с дач приходится в 18 часов - теряется драгоценное время.

Бийчане обратились к главе региона Виктору Томенко.

- Большинство из нас – пенсионеры, имеющие нищенские пенсии. Мы не от хорошей жизни работаем на дачных участках. Они являются необходимым подспорьем для тех, кто оказался за чертой бедности, - говорится в обращении.

Пока ответа от администрации края не было. А местные власти, между тем, предложили садоводам самим разобраться с этой ситуацией. "Проблема может быть решена в рамках самоорганизации членов садоводческих обществ", - ответили чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU