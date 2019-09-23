Алтайский губернатор в ленточном бору высадил деревце с табличкой "ТоменкоВ"

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-23T09:17:21+03:00

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В Барнауле на «Трассе здоровья» 22 сентября состоялся День ходьбы. Помимо спортивного мероприятия, горожане также высадили в ленточном бору тысячу хвойных деревьев. На каждом саженце они оставили свои фамилии.

В акции принял участие и алтайский губернатор Виктор Томенко. На его саженце появилась табличка «ТоменкоВ». Впечатлениями глава региона поделился в Инстаграме.

gubernator_tomenko Сегодня в Барнауле на Трассе здоровья в ленточном бору прошел праздник - День ходьбы.

- Мы не просто походили по лесу, но и высадили тысячу саженцев молодых деревьев - кедры, ели, пихты. Вижу, что люди объединены одной идеей: чтобы нашу жизнь во всём сделать хоть немного, но лучше. Уверен, уже через несколько лет это приведёт к хорошим результатам. И сегодня был сделан один из таких шагов к нашему общему Успеху, - написал Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU