2019-09-23T09:17:21+03:00
Общество

Алтайский губернатор в ленточном бору высадил деревце с табличкой "ТоменкоВ"

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с ИнстаграмаСкриншот с Инстаграма
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В Барнауле на «Трассе здоровья» 22 сентября состоялся День ходьбы. Помимо спортивного мероприятия, горожане также высадили в ленточном бору тысячу хвойных деревьев. На каждом саженце они оставили свои фамилии.

В акции принял участие и алтайский губернатор Виктор Томенко. На его саженце появилась табличка «ТоменкоВ». Впечатлениями глава региона поделился в Инстаграме.

gubernator_tomenkogubernator_tomenko
Сегодня в Барнауле на Трассе здоровья в ленточном бору прошел праздник - День ходьбы.
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- Мы не просто походили по лесу, но и высадили тысячу саженцев молодых деревьев - кедры, ели, пихты. Вижу, что люди объединены одной идеей: чтобы нашу жизнь во всём сделать хоть немного, но лучше. Уверен, уже через несколько лет это приведёт к хорошим результатам. И сегодня был сделан один из таких шагов к нашему общему Успеху, - написал Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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