В Барнауле будут судить подозреваемых в убийстве Михаила Седова

СЕГОДНЯ 07:53 2019-09-23T08:50:26+03:00

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В Барнауле пройдет заседание по делу об убийстве Михаила Седова. Слушания состоятся во вторник, 24 сентября, в краевом суде.

Напомним, скандальное убийство произошло 2 октября 2018 года. Подозреваемыми являются двое парней Михаил Поспелов и Евгений Кочергин. Как установило следствие, они похитили и убили 38-летнего Михаила Седова. На его поиски поднялся весь город, а дело получило широкую огласку. Вероятно, испугавшись быть пойманными, Поспелов и Кочергин убили Седова, а тело бросили в лесу.

Заседание пройдет за закрытыми дверями – без участия журналистов. Такое решение принял судья. Прессу могут пустить только на оглашение приговора. Ранее присяжные заседатели единогласно признали обвиняемых виновными. Сущ может приговорить их вплоть до пожизненного лишения свободы. Приговор могут вынести уже на следующей неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU