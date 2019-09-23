2019-09-23T07:05:24+03:00
Экономика

В Алтайском крае появилось почти 10 тысяч новых рабочих мест

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае создали и модернизировали 9,5 тысячи рабочих мест. Данные приводятся на официальном сайте региона по итогам восьми месяцев. Это показатель превышает аналогичный за прошлый год на 2,8%.

- Больше всего новых мест на предприятиях оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства и обрабатывающих производств. Увеличилось количество рабочих мест в организациях здравоохранения - с начала года создано 230 рабочих мест, - сообщает региональный портал.

Более 2,9 тыс. организаций создали новые и модернизировали существующие рабочие места, из них 1,9 тысячи работают в муниципальных районах. В селе Новозыково Красногорского района открыласб животноводческая ферма по разведению крупного рогатого скота и выращиванию зерновых культур.

При содействии центра занятости населения на новое подразделение трудоустроены 35 человек на вакансии животноводов, механизаторов, подсобных рабочих. Всего с начала года на предприятие приняли более 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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