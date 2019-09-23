2019-09-23T05:29:56+03:00
Общество

На Алтае высадили 25 тысяч саженцев деревьев

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае высадили 25 тыс. саженцев ели, сосны и березы. Посадки произвели в рамках акции «Живи, лес!».

Больше всего деревьев высадили в Бобровском лесничестве: 176 добровольцев высадили здесь 800 молодых деревьев. Также мероприятия прошли в Барнаульском, Боровлянском и Чарышском лесничествах.

Как сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края, всего в акции приняли участие 446 человек, в их числе служащие органов государственной власти и местного самоуправления, сотрудники лесничеств, лесопользователи, студенты, школьники и волонтеры.

Экологическая акция по восстановлению леса проходит по всей России с 2010 года. По словам организаторов, главная ее задача привлечь внимание людей к проблеме сохранения и восстановления леса, а также сохранения природы в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отопительный сезон в Барнауле начнется 25 сентября
На Алтае две тысячи пенсионеров поставили прививку от пневмонии
Двое детей выжили в смертельном ДТП со встречным автомобилем на Алтае
Бросьте собаку: бийчан возмутила работа приюта "Преданность"
Машина снесла столб на перекрестке в Барнауле
В Барнауле женщина выпала с 13 этажа и разбилась насмерть
МЧС предупреждает жителей Алтайского края о сильном ветре и грозе
Андрей Разин поблагодарил барнаульцев за то, что дождались дискотеку 80-90-х
В ужасной аварии на Алтае пострадали трое взрослых и 13-летняя девочка
В Барнауле за 20 млн рублей продают коттедж в бору с виноградником
В Барнауле завершается подготовка к новому отопительному сезону
Нового президента выберут в Союзе риэлторов на Алтае
Блоки помешали барнаульским пожарным подъехать к дому
В Барнауле владельца автобуса накажут за громкую рекламу
Рубцовцанина осудят за оскорбление сотрудника Росгвардии
День ходьбы состоится на барнаульской «Трассе здоровья»
В Барнауле судят банду угонщиков красных авто
В Барнауле отключат холодную воду
Детский омбудсмен прокомментировал самоубийство на Алтае
На барнаульской остановке спецмашина ушла под землю
Барнаульцев приглашают на добровольный субботник
В Барнауле задержали лидеров групп кредитных мошенников