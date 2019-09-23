На Алтае высадили 25 тысяч саженцев деревьев

СЕГОДНЯ 05:29 2019-09-23T05:29:56+03:00

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В Алтайском крае высадили 25 тыс. саженцев ели, сосны и березы. Посадки произвели в рамках акции «Живи, лес!».

Больше всего деревьев высадили в Бобровском лесничестве: 176 добровольцев высадили здесь 800 молодых деревьев. Также мероприятия прошли в Барнаульском, Боровлянском и Чарышском лесничествах.

Как сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края, всего в акции приняли участие 446 человек, в их числе служащие органов государственной власти и местного самоуправления, сотрудники лесничеств, лесопользователи, студенты, школьники и волонтеры.

Экологическая акция по восстановлению леса проходит по всей России с 2010 года. По словам организаторов, главная ее задача привлечь внимание людей к проблеме сохранения и восстановления леса, а также сохранения природы в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU