На Алтае две тысячи пенсионеров поставили прививку от пневмонии

СЕГОДНЯ 05:04 2019-09-23T05:04:55+03:00

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В Алтайском крае почти двум тысячам пенсионеров бесплатно поставили прививки от пневмококковой инфекции. Речь идет о людях, которые живут в интернатах и других учреждениях социального обслуживания.

Вакцинация проводится по программе «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

- Вакцинация от пневмококковой инфекции рекомендована людям старшего возраста с ослабленным иммунитетом, с хроническими эндокринными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями дыхательной системы, - цитирует слова главного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой официальный сайт региона.

Пневмококковая инфекция - это группа инфекционных заболеваний, вызываемых пневмококком, например, пневмонии, менингита, сепсиса. Инфекция чаще встречается у маленьких детей и у пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU