2019-09-23T05:04:55+03:00
Здоровье

На Алтае две тысячи пенсионеров поставили прививку от пневмонии

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае почти двум тысячам пенсионеров бесплатно поставили прививки от пневмококковой инфекции. Речь идет о людях, которые живут в интернатах и других учреждениях социального обслуживания.

Вакцинация проводится по программе «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

- Вакцинация от пневмококковой инфекции рекомендована людям старшего возраста с ослабленным иммунитетом, с хроническими эндокринными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями дыхательной системы, - цитирует слова главного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой официальный сайт региона.

Пневмококковая инфекция - это группа инфекционных заболеваний, вызываемых пневмококком, например, пневмонии, менингита, сепсиса. Инфекция чаще встречается у маленьких детей и у пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отопительный сезон в Барнауле начнется 25 сентября
На Алтае высадили 25 тысяч саженцев деревьев
Двое детей выжили в смертельном ДТП со встречным автомобилем на Алтае
Бросьте собаку: бийчан возмутила работа приюта "Преданность"
Машина снесла столб на перекрестке в Барнауле
В Барнауле женщина выпала с 13 этажа и разбилась насмерть
МЧС предупреждает жителей Алтайского края о сильном ветре и грозе
Андрей Разин поблагодарил барнаульцев за то, что дождались дискотеку 80-90-х
В ужасной аварии на Алтае пострадали трое взрослых и 13-летняя девочка
В Барнауле за 20 млн рублей продают коттедж в бору с виноградником
В Барнауле завершается подготовка к новому отопительному сезону
Нового президента выберут в Союзе риэлторов на Алтае
Блоки помешали барнаульским пожарным подъехать к дому
В Барнауле владельца автобуса накажут за громкую рекламу
Рубцовцанина осудят за оскорбление сотрудника Росгвардии
День ходьбы состоится на барнаульской «Трассе здоровья»
В Барнауле судят банду угонщиков красных авто
В Барнауле отключат холодную воду
Детский омбудсмен прокомментировал самоубийство на Алтае
На барнаульской остановке спецмашина ушла под землю
Барнаульцев приглашают на добровольный субботник
В Барнауле задержали лидеров групп кредитных мошенников