Двое детей выжили в смертельном ДТП со встречным автомобилем на Алтае

СЕГОДНЯ 04:19 2019-09-23T04:24:32+03:00

Авария на трассе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Двое маленьких детей выжили при столкновении со встречным автомобилем. Авария произошла в воскресенье, 22 сентября, в 17.50 в Алейском районе. Столкнулись «Сузуки» и «Солярис».

За рулем «Сузуки Гранд Витара» находился водитель 1955 года рождения, он двигался со стороны Алейска в направлении Рубцовска. Автомобилем «Хендай Солярис» управлял водитель 1984 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В «Солярисе» находился взрослый пассажир, 11-летняя девочка и двухлетний мальчик. В момент столкновения девочка была пристегнута ремнем безопасности, маленький ребенок находился в детском кресле.

Как сообщает ГУ МВД России по Алтайском краю, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хендай Солярис» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель «Сузуки Гранд Витара», а также три пассажира автомобиля «Хендай Солярис» госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU