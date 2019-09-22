В Барнауле за 20 млн рублей продают коттедж в бору с виноградником
В Барнауле на продажу выставлен трехэтажный дом, который находится в ленточном бору рядом с перинатальным центром "ДАР и краевой поликлиникой.
Как сообщается на сайте "Циан", коттедж построен из красного кирпича по индивидуальному проекту. Его общая площадь - более 470 квадратных метров. В доме имеются гостиная с камином, просторная кухня и фойе, игровая зона, тренажерный зал, библиотека, зимний сад кабинет руководителя, подсобные помещения.
Площадь земельного участка 12,5 соток. На нем расположены плодоносящий сад, виноградник, которому старше 5 лет, бассейн, пруд, камин, баня, гаражный бокс на три авто, дом для летнего отдыха. Также на участке растет множество экзотических растений.
Отмечается, что дом подходит не только для проживания, но и ведения бизнеса, например там можно обустроить гостиницу или медцентр.
ИСТОЧНИК KP.RU