В Барнауле завершается подготовка к новому отопительному сезону

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-21T16:19:24+03:00

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Образовательные учреждения Барнаула готовы к новому отопительному сезону. Все мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства в остальных зданиях проходят в плановом режиме, сообщают в пресс-службе мэрии города.

Так гидравлические испытания уже провели по контуру ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, также был сделан текущий ремонт тепловых сетей. Сейчас к запуску тепла готовы все 92 школы и 178 детских садов. Также на 92% подготовлены медицинские учреждения и на 85% жилые дома.

Стоит отметить, что на тех объектах, которые готовы к подаче отопления, управляющие компании приступили к заполнению систем. Также специалисты проводят мониторинг температур воздуха на улице и в помещениях. Пока температура комфортная с учетом солнечной и теплой погоды.

К слову, по отдельным заявкам горожан уже возможна подача тепла. Для остальных ориентировочная дата начала нового отопительного сезона – 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU