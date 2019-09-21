Нового президента выберут в Союзе риэлторов на Алтае
В Союзе риэлторов Барнаула и Алтайского края выберут нового президента. Действующий, Дмитрий Дворянкин свою кандидатуру выставлять не планирует, сообщает «Алтайский портал недвижимости».
Так Дмитрий Дворянкин, который на данный момент является президентом Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края рассказал, что на следующих выборах на эту должность рекомендует своего заместителя. Это Татьяна Зинченко, которая владеет одноименным агентством недвижимости в Барнауле.
Кстати, на эту должность могут претендовать и другие участники Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края. Для того, чтобы поучаствовать в выборах, им необходимо составить и представить свою программу по развитию организации.
К слову, сами выборы состояться уже в следующем году. А именно в марте 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU