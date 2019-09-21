Блоки помешали барнаульским пожарным подъехать к дому

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-21T11:18:32+03:00

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В Барнауле по адресу Северный Власихинский проезд, 102 сработала сигнализация. На место незамедлительно прибыли пожарные, но проезд машин затруднили бетонные блоки и припаркованные у дома машины, сообщают горожане в паблике «Барнаул 22».

Очевидцы уточняют, что на 13 этаже многоэтажного дома сработала сигнализация, подтвержденной информации о самом возгорании нет. Так прибывшие на место сотрудники МЧС не смогли беспрепятственно подъехать к дому.

- Хочется поблагодарить «Алгоритм», который вместо обещанной дороги к нашему дому поставил блок. Сейчас у нас в доме пожар. Сквозного проезда нет. Что очень затрудняет работу пожарных, - написали в сообществе.

В комментариях под постом другие жильцы многоэтажки также добавили, что припаркованные у подъездов машины также затрудняли проезд.

- Особую благодарность надо так же выразить тем, кто «я паркуюсь как король» и прочим любителям жить как им хочется, - написал Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU