2019-09-21T09:30:30+03:00
Общество

В Барнауле владельца автобуса накажут за громкую рекламу

Юлия ЕВГРАФОВА
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АвтобусАвтобусФото: УФАС по Алтайскому краю
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Алтайское УФАС проверило жалобу барнаульцев на автобус со звуковой рекламой, который предлагал услуги мобильного офиса агентства недвижимости. В итоге специалисты сочли рекламу незаконной, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Так один из барнаульских автобусов ГАЗ, обклеенный рекламными плакатами с прикрепленным экраном и аудиорекламой, ездил по улицам города. На него вскоре пожаловались жители краевой столицы в региональное УФАС.

В итоге специалисты нашли нарушения. Такая реклама запрещена законодательством потому, что мешает другим участникам дорожного движения. Сейчас владельцу автобуса вынесли постановление, в котором указано, что с такой рекламой ездить по Барнаулу больше нельзя. В дальнейшем его также могут привлечь к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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