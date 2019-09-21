2019-09-21T08:20:36+03:00
Общество

Рубцовцанина осудят за оскорбление сотрудника Росгвардии

Юлия ЕВГРАФОВА
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Житель Рубцовска предстанет перед судом за оскорбление сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает СУСК по Алтайскому краю.

Так в августе этого года 42-летний рубцовчанин в вечернее время гулял по городу. После он встретил сотрудника Росгвардии, который попросил пешехода предъявить документы, а также предложил вести себя в рамках закона.

В итоге при свидетелях житель Рубцовска стал выражаться в грубой форме и оскорбил росгвардейца. За это его забрали в отделение.

К слову, в ходе предварительного следствия 42-летний мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Несмотря на это рубцовчанину теперь грозит штраф (по этой статье до 40 тысяч рублей) или год исправительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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