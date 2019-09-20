Барнаульцев приглашают на добровольный субботник

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-20T12:36:10+03:00

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Неравнодушных жителей Барнаула приглашают на субботник, который пройдет на Аллее Героев Советского Союза 24 сентября. Сейчас заброшенную территорию восстановили, но она требует дополнительной уборки.

Так инициативная группа барнаульцев приглашает всех желающих поучаствовать в субботнике. 24 сентября участникам нужно подойти к 15:30 к магазину «Маяк», который находится на проспекте Космонавтов, д. 33. При себе необходимо иметь перчатки. Уже в 17 часов уборка завершится.

- Долгое время территория была заброшена и превратилась в свалку, на сегодняшний день совместными усилиями служб города, его жителей и инициативной группы по восстановлению аллеи «Героев Советского Союза Алтайского края», она приведена в надлежащее санитарное состояние. С наступлением осени возникла необходимость дополнительной уборки листвы и мусора, с этой целью и проводится субботник, - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU