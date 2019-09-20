В Барнауле задержали лидеров групп кредитных мошенников

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-20T12:21:17+03:00

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Главари двух групп кредитных мошенников были задержаны в Барнауле. Они несколько лет обманывали жителей Кемеровской области и Алтайского края.

Так от рук мошенников пострадало не меньше 500 человек, сообщает «Катунь 24». Они расклеивали объявления с информацией о том, что могут помочь в получении кредита в банке. Злоумышленники назначали встречи тем, кто обращался к ним с такой просьбой, и узнавали, в каких именно банках они брали кредиты ранее. После мошенники сообщали, что кредит якобы одобрен и отправляли в банковские организации. Там обратившиеся узнавали, что в кредите им на самом деле отказано.

За эту «помощь» мошенники получали 10% от стоимости кредита. Причем до того, как человек обратиться в банк. Таким способом две эти преступные группы с 2017 года обманывали людей в Новокузнецке, Бийске и Барнауле. В каждой схеме участвовало 8-10 участников.

Сейчас организаторы группировок задержаны и дают признательные показания. Им грозит до 10 лет лишение свободы и штраф до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU