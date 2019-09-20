Барнаульцы сняли фильм о культурном наследии города, которое исчезает

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-20T11:04:19+03:00

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О памятниках культурного наследия, которые в скором времени могут исчезнуть, сняли фильм барнаульские активисты. В нем они детально показали все нынешние проблемы, пишет «Политсибру».

Авторами документального очерка стали кандидат исторических наук Данил Дегтярев, активист организации «Гражданский патруль» Игорь Берг и общественник Сергей Ракунов. По их мнению, даже охранный статус не помогает историческому наследию Алтайского края, старинные особняки продолжают разрушаться. Уже в ближайшем будущем они могут исчезнуть навсегда.

Так в общей сложности активисты осмотрели 12 запустевших старинных зданий. Но, несмотря на это, часть помещений все же еще реально спасти. Однако на это у власти нет желания и средств.

К слову, своим фильмом барнаульцы в очередной раз хотят обратить внимание на эту проблему. Иначе этот фильм станет единственным напоминанием о наследии Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU