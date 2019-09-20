В Барнауле пройдет очередная осенняя ярмарка

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-20T10:25:10+03:00

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В Барнауле в субботу, 21 сентября, состоится очередная продовольственная ярмарка. По традиции, площадки откроются в каждом районе города, они будут работать с 10.00 до 14.00.

На них можно будет купить мясо, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, полуфабрикаты и прочие продукты напрямую у производителя. По словам организатора, в ряде случаев цены отличают от магазинных – там можно купить свежие продукты по более низкой цене.

Непродолжительное время торговли, всего четыре часа, обусловлено условием хранения продуктов. Продовольственная ярмарка – это площадка, на которой производители могут сбыть свои товары, не поставляя холодильное оборудования. Кстати, по этой причине летом ярмарки не проводятся. Все товары на рынке проходят обязательный ветеринарный контроль. Кроме того, есть контрольные весы, чтобы избежать обвеса.

ИСТОЧНИК KP.RU