2019-09-20T07:51:38+03:00
Экономика

На Алтае снизилась средняя зарплата

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае снизилась средняя зарплата на пять процентов и составила 27 612 рублей до вычета налога. Об этом сообщает Алтайкрайстат, снижение зафиксировали в июле по отношению к июню.

В целом с начала года, рост зарплат жителей края составил восемь процентов. Предположительно, июльское снижение может быть связано с летними отпусками.

Одни из самых высоких зарплат в крае у специалистов, занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – средняя зарплата за июль этого года составила 54 135 рублей. Меньше все получают рабочие, занимающиеся транспортировкой и хранением грузов – около 17 тыс. рублей.

Напомним, ранее, по данным Новосибирскстата, Алтайский край оказался на последнем месте по уровню зарплат в Сибири. Больше всего зарабатывают жители Красноярского края – 48 тыс. рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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