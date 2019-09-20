2019-09-20T07:00:42+03:00
Происшествия

Под Барнаулом опрокинулась фура

Иван ОЛЕКСЮК
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Скрин видео с ДТП.Скрин видео с ДТП.Фото: со страницы vk.com/barneos22
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На трассе под Барнаулом опрокинулась фура с металлической стружкой. Авария произошла утром в пятницу, 20 сентября, на повороте на поселок Солнечный. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Барнаул22».

- Положили фуру со стружкой на бок. Занято две полосы, движение затруднено, - сообщается в группе.

Не исключено, что опрокидывание грузового автомобиля могло произойти из-за технической неисправности машины, превышения допустимого веса при погрузке или ошибки водителя. В Госавтоинспекции держат случившееся на контроле, водителей просят быть внимательными при проезде участка трассы, соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.

По данным официальной статистики, только за последний полный месяц – август - в Алтайском крае произошло 334 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 425 человек, погибло 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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