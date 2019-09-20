2019-09-20T05:58:12+03:00
Общество

В Барнауле впервые пройдет выставка-ярмарка «Здоровое поколение»

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле открылась выставка-ярмарка «Здоровое поколение». Она продлится до 21 сентября в торгово-выставочном центре «Республика».

- Местные производители представят товары лечебно-профилактического назначения, соки, фитопродукты. Также можно будет познакомиться с услугами организаций, которые занимаются реабилитацией и восстановлением здоровья, народной медициной и даже натуропатией, - сообщает официальный сайт региона.

Среди участников определят наиболее перспективные товары и услуги, предполагается, впоследствии победители смогут расширить свой рынок сбыта. По итогам голосования, посетителям присудят приз «Общественное признание - Лучший оздоровительный проект (продукт) Алтая».

Также в рамках мероприятия обсудят правовые аспекты и инициативы в области оздоровительных услуг, вопросы взаимодействия предпринимателей, продвижения и поддержки таких товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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