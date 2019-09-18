В Новоалтайске откроют производство кормов для животных и птицы

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-18T15:58:51+03:00

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В ТОСЭР «Новоалтайск» планируют открыть производство экстрадированной полножирной сои. Региональная межведомственная комиссия поддержала соответствующий проект компании ООО «АХ «Сояночка».

В производство кормов для животных и птицы планируется направить 56,9 млн рублей. Как пишет миэкономразвития Алтайского края, проект будут реализовывать в два этапа. По словам директора Валерия Мозжилина, до 2021 года объем производства составит 7,8 тыс. тонн продукции, а в 2022 году закупят дополнительное оборудование, и это позволит увеличить загрузку предприятия и довести мощность до 24 тыс. тонн кормовой продукции в год. Предприятие трудоустроит не менее 40 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU