Рубцовчанин пойдет под суд за систематическое избиение семилетнего сына

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-18T15:47:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Рубцовчанин предстанет перед судом за истязания несовершеннолетнего сына. Расследование уголовного дела завершено. Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Что пережил семилетний ребенок – страшно представить. По данным следователей, отец с 2018 по 2019 год регулярно бил ребенка по любому незначительному поводу. Известно, что 53-летний обвиняемый проживал в Рубцовске со своими детьми 2013, 2012 года рождения. Кстати, социальные работники дважды забирали мальчиков семьи и помещали в отделение социальных служб, но по заявлению отца возвращали домой. Сейчас детей вновь изъяли и поместили в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Рубцовска». Решается вопрос о лишении обвиняемого родительских прав.

Мужчина вину признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU