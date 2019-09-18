Ученые установили возраст найденного в Камне-на-Оби древнего зуба

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-18T15:32:12+03:00

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Стал известен возраст зуба древнего животного, найденного в Камне-на-Оби. Как пишут «Каменские известия», находке порядка 11,5 тыс. лет.

Возраст зуба установили ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук. Старший научный сотрудник кандидат биологических наук Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергей Васильев отметил, что это зуб лошади из нижней челюсти.

- По виду вполне плейстоценовой сохранности. Встречается, где угодно и в больших количествах. Лошадь и бизон – это основные фоновые виды у нас в плейстоцене, - сказал Васильев.

Плейстоценовый период – последний и самый изученный из ледниковых эпох. Оледенение началось около 110 тыс. лет тому назад и окончилось около 11,7 тыс. лет назад.

Напомним, житель Камня-на-Оби нашел окаменелый зуб в речном песке.

ИСТОЧНИК KP.RU