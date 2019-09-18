2019-09-18T13:32:54+03:00
Общество

В Алтайском крае вырос прожиточный минимум

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В постановлении правительства указано, что за второй квартал текущего года размер прожиточного минимума в Алтайском крае составил в среднем 10 194 рубля.

Так для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума составил 10 837 рублей, немного меньше для детей - 10 203 рубля, а для пенсионеров - 8818 рублей.

Кстати, в сравнении с первым кварталом 2019 года прожиточный минимум увеличился на 2,9%, что составило 286 рублей. Власти объяснили это тем, что выросли цены на крупы и бобовые на 7,7%, овощи в среднем на 45,5%, мясные продукты на 2,3% и фрукты на 5%.

Напомним, прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, которая рассчитывается на основании цен на продукты. В этот расчет к тому же включены расходы по обязательным платежам и сборам.

Читайте также: Совет по правам человека опубликовал рекомендации по защите алтайских лесов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надолго ли задержится тепло в Алтайском крае?
Барнаульцы не хотят, чтобы на месте старой детской площадки возвели новостройку
Город Яровое не готов к зиме
Бийским депутатам не понравились методы голосования
Один из барнаульских ЗАГСов перестал регистрировать браки
В Барнауле работники культуры борются за повышение окладов
Сергей Шубенков выступит на чемпионате мира
70 тысяч акций бийского аэропорта будут проданы в течение месяца
Барнаульские биатлонисты успешно выступили на Первенстве Сибирского федерального округа
Совет по правам человека опубликовал рекомендации по защите алтайских лесов
В Барнауле ушел из жизни известный художник Юрий Кабанов
В Барнауле случилась массовая авария с пострадавшими
В Барнауле продают здание-памятник истории и культуры по специальным условиям
Барнаульское «Динамо» на выезде обыграло «Зенит»
Алтай-Кокс помогает региону готовить кадры будущего