В Алтайском крае вырос прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-18T13:32:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В постановлении правительства указано, что за второй квартал текущего года размер прожиточного минимума в Алтайском крае составил в среднем 10 194 рубля.

Так для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума составил 10 837 рублей, немного меньше для детей - 10 203 рубля, а для пенсионеров - 8818 рублей.

Кстати, в сравнении с первым кварталом 2019 года прожиточный минимум увеличился на 2,9%, что составило 286 рублей. Власти объяснили это тем, что выросли цены на крупы и бобовые на 7,7%, овощи в среднем на 45,5%, мясные продукты на 2,3% и фрукты на 5%.

Напомним, прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, которая рассчитывается на основании цен на продукты. В этот расчет к тому же включены расходы по обязательным платежам и сборам.

Читайте также: Совет по правам человека опубликовал рекомендации по защите алтайских лесов

ИСТОЧНИК KP.RU