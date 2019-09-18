Барнаульцы не хотят, чтобы на месте старой детской площадки возвели новостройку

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-18T12:54:35+03:00

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На участке земли, который находится среди многоэтажек на улице Монтажников, в ближайшем будущем планируют построить новый дом. Местные жители против, ведь на этом месте сейчас находится детская площадка, сообщает «Политсибру».

По словам директора компании «Строительная перспектива» Андрея Комякова, он предлагал местным жителям построить новую детскую площадку. Сейчас на этом участке земли находятся погреба, установлены брусья, турники и одни ворота. На детскую площадку это совсем не похоже потому, что это место замусорили и превратили в площадку для распития алкоголя, отметил Комяков.

Так же застройщик добавил, что недалеко от будущего дома есть территория, которую можно превратить в достойную детскую площадку. Но на этом месте жильцы устроили парковку, поэтому и этот вариант им показался неприемлемым.

К слову, сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию, также скоро будет подготовлено обращение в администрацию города для разрешения на строительство дома.

ИСТОЧНИК KP.RU