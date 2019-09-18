2019-09-18T12:21:25+03:00
Происшествия

Город Яровое не готов к зиме

Анна СЕМИНА
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Алтайский город Яровое к предстоящему отопительному сезону не готов. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил его глава Виталий Самобочий.

- Из запланированных расходов на проведение текущих ремонтов в объеме 34,5 млн рублей выполнить удалось только часть. На общую сумму 18,2 млн рублей. Невыполнение ремонтной программы в запланированных объемах обусловлено тяжелым финансово-экономическим положением предприятия МУП ЯТЭК. С 13 июня расчетные счета компании были заблокированы по требованию кредиторов. Общая кредиторская задолженность на текущую дату составляет 277 млн рублей, при дебиторской задолженности 66 млн рублей, - говорит Виталий Самобочий.

Только за этот год было зафиксировано 13 внеплановых остановок станции. Из которых 11 – по техническим причинам и две из-за отсутствия угля. В предыдущем отопительном сезоне Яровое не получило паспорт готовности. Ростехнадзор тогда выявил 18 замечаний, 17 из них были устранены уже непосредственно во время отопительного сезона. Последнее – ремонт резервуара – не выполнено до сих пор по причине нехватки средств.

30 августа Ростехнадзор по результатам проверки выдал акт с 125 пунктами замечаний. По словам главы города даже при наличии средств для их устранения потребуется год.

- Поэтому получения паспорта готовности к отопительному сезону в этом году не представляется возможным, - резюмировал Виталий Самобочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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