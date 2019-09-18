2019-09-18T12:02:19+03:00
Политика

Бийским депутатам не понравились методы голосования

Юлия ЕВГРАФОВА
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На новом формате принятия решений по важным вопросам, которые стал практиковать председатель БГД Сергей Ларейкин, заострили внимание депутаты Бийской городской думы. Это сообщили несколько народных избранников, которые захотели остаться анонимными.

Так на минувшей неделе депутатам выдали подписные листы по принятию решений городской Думы. В том числе это касалось передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, а также принятия дополнений к документу, пишет «Политсибру».

Хоть заочный способ голосования и является законным, многим цель такого формата показалась непонятной. Все же решение стоит принимать на совместном обсуждении. Некоторые депутаты посчитали, что это связано с тем, что на заседании в августе единороссы неожиданно покинули его. Это случилось перед рассмотрением вопроса о лишении полномочий депутатов с ошибками в декларациях.

К слову, председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин пояснил, что ряд вопросов, планируемых к рассмотрению на следующем заседании, неделей ранее обсуждался на совещаниях с руководителями фракций и председателями комитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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