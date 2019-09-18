В Барнауле работники культуры борются за повышение окладов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-18T11:21:03+03:00

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Барнаульские педагоги детской школы искусств №8 попросили повысить им оклады. В итоге им предложили мизерную надбавку - 4,3%, сообщает «Толк».

Еще в сентябре преподаватели направили письмо в администрацию города. Они просили пересмотреть систему оплаты труда и повысить оклады, которые не индексировались уже 6 лет. Сейчас у педагогов детской школы искусств №8 он составляет 6304 рубля. Даже с учетом всех надбавок размер зарплаты барнаульских учителей не дотягивает до МРОТ.

Так в администрации города пообещали повысить оклады педагогов на 4,3% с 1 октября. Педагоги детской школы искусств считают, что такая сумма ситуацию не исправит.

К слову, под письмом с просьбой свои подписи также поставили преподаватели детских школ искусств №5 и 6. Поддержать коллег готовы и педагоги из других музыкальных и художественных школ.

Стоим отметить, что в администрации Барнаула не смогли дать журналистам оперативный комментарий по поводу того, будет ли существенно увеличен оклад работников культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU