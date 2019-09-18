Сергей Шубенков выступит на чемпионате мира
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков выступит на предстоящем в Дохе чемпионате мира.
Барьерист попал в итоговую заявку российской сборной. Всего в списке 29 спортсменов и 24 тренера, сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики. В их числе еще одна представительница Алтайского края – Полина Миллер. Она поборется за медаль в беге на 400 метров. Для нее это будет первый взрослый чемпионат мира.
Изначально квалификационный норматив выполнили 32 легкоатлета, однако трое пропускают первенство из-за травм.
- Возможно, можно было бы форсировать их восстановление, но в преддверии олимпийского сезона об этом не может быть и речи, — прокомментировал состав на ЧМ главный тренер сборных команд России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
Причем остаться без турнира мог и наш Сергей Шубенков. После травмы, полученной минувшим летом, он пропустил довольно внушительную часть сезона и, по сути, до сих пор восстанавливается, так что даже предсказать результат ЧМ-2019 невозможно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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