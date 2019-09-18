70 тысяч акций бийского аэропорта будут проданы в течение месяца

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-18T10:52:13+03:00

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Одно из крупных бийских предприятий продало свои акции местного АО «Бийский аэропорт». В документации, которая приложена к торгам, речь идет о продаже пакета, находящегося в собственности АО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»», в размере 70,1 тыс. акций (1,0022% уставного капитала). Начальная стоимость составляет почти 273 тыс. руб. Продажа акций состоится в середине октября.

Как сообщили в «Коммерсантъ Новосибирск», крупнейшие владельцы аэропорта — ООО «АТИ маркет» (28,6%), ООО «Дельта плюс» (23,5%), ПО «Железобетон им. В. М. Мозырского» (15,8%).

Кстати, аэропорт Бийска находится в консервации и не принимает авиарейсы с 2009 года. За 10 лет вопрос о ремонте аэропорта поднимался региональными властями несколько раз. По плану, поток людей должны были создать туристы, которые приезжали отдыхать в зоны «Сибирская монета» и «Бирюзовая Катунь». Но ремонтные работы на объекте так и не были начаты.

ИСТОЧНИК KP.RU