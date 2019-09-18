2019-09-18T09:07:46+03:00
Звезды

В Барнауле ушел из жизни известный художник Юрий Кабанов

БОРЗОВ Денис
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Фото: Минкульт Алтайского краяФото: Минкульт Алтайского края
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В Барнауле 17 сентября 2019 года ушёл из жизни художник-график, член Союза художников России Юрий Борисович Кабанов. Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры.

- Одним из первых в Сибири он осваивал различные техники станковой гравюры. Тема его произведений – история Сибири, Алтая, современная жизнь и природа края, книжная графика.Работам художника присущ высокий профессионализм, ясный реалистический язык, который пользуется успехом у зрителей, - сообщили в ведомстве.

В последнее время Юрий Кабанов много работал в жанре исторического пейзажа. Рукой мастера написаны эпическая серия «Хлеб и звезды», посвящённая городу Камень-на-Оби и деятельности уникального инженера Ю. Кондратюка; серия «Русские праздники» (1999); серия «По странам мира» (1998); нескольких циклов графических произведений, посвященных городу Барнаулу («Барнаул начала 20 века», «Пейзажи старого города», «Исторические пейзажи Барнаула»).

Работы автора хранятся во многих музеях Алтайского края, Сибири и России. Множество работ Юрий бесплатно передал в картинные галереи, школы и другие общественные учреждения края.

Прощание с художником состоится 19 сентября с 13.00 до 15.00 по адресу: Барнаул, ул. Попова, 21а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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