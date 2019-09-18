Барнаульское «Динамо» на выезде обыграло «Зенит»

СЕГОДНЯ 06:46 2019-09-18T07:08:01+03:00

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«Динамо-Барнаул» 17 сентября сыграло на выезде в Иркутске с местным «Зенитом» в Первенстве ПФЛ. Барнаульские футболисты выиграли в матче со счетом 1:0.

Как сообщили в Министерстве спорта Алтайского края, команда всю первую половину игры действовала первым номером, все время атакуя через центр, проходя игроков благодаря коротким пасам и комбинациям. «Зениту» оставалось лишь действовать контрвыпадами.

Давление барнаульцев на 27-й минуте привело к единственному голу во встрече: Липин навесил в штрафную площадь, а Нестеренко выиграл «верх» и буквально затолкал мяч в ворота.

Во втором тайме игра успокоилась. Было много борьбы в центре поля, в результате которой в середине тайма хозяева остались в меньшинстве. Ющук покинул поле из-за грубой игры. В концовке встречи гости контролировали ситуацию и не дали иркутянам сравнять счет.

В следующий раз барнаульский клуб сыграет на выезде 20 сентября. Подопечные Александра Суровцева встретятся с «Читой». На этом цикл выездных мачтей завершится.

ИСТОЧНИК KP.RU