Расписание трех электричек изменится в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 05:41 2019-09-18T05:41:51+03:00

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На несколько дней из-за ремонта путей изменится расписание трех электричек.

В частности, измененное расписание будет действовать 23, 24, 27 сентября, а также 1, 5, 9 октября.

Поезд №6025 «Красный Боец - Барнаул» проследует по маршруту Усть-Тальменская - Барнаул. От разъезда Красный Боец до станции Усть-Тальменская будет организована доставка пассажиров на автобусе. Он отправится в 4.55, что на 24 минуты раньше времени следования электропоезда.

- Прибытие на станцию Усть-Тальменская в 5.25. Отправление электрички со станции в 5.30 (без изменений). Прибытие в Барнаул в 7.28, что согласно действующему расписанию, - сообщают в компании «Алтай-Пригород».

Изменится расписание и поезда №6006 сообщением «Барнаул - Красный Боец». Он также будет следовать по маршруту Барнаул - Усть-Тальменская. Далее пассажиры пересаживаются на автобус до разъезда Красный Боец. Отправление электрички из Барнаула в 6.24, прибытие на станцию Усть-Тальменская в 8.10. Автобус отходит в 8.15. В 8.45 – прибытие на станцию Красный Боец.

Третье изменение коснется электропоезда №6005 «Красный Боец - Барнаул».

- Он будет следовать по маршруту Усть-Тальменская - Барнаул. От разъезда Красный Боец до станции Усть-Тальменская будет ходить автобус. Отправление в 9.52, что на 23 минуты раньше следования электропоезда. Прибытие на станцию Усть-Тальменская в 10.22. Электричка отправляется в Барнаул в 10.27. Прибытие в столицу региона в 12.10, - сообщают в «Алтай-Пригороде».

Дополнительную информацию по расписанию можно получить в пригородных кассах, по телефону (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU