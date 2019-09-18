Наемный администратор турбазы украл деньги из кассы

СЕГОДНЯ 05:17 2019-09-18T05:17:47+03:00

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В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту кражи администратором турбазы денег.

Когда в очередной раз финансовый директор турбазы, размещенной в районе села Манжерок, приехала на объект, то увидела, что сотрудников нет на рабочих местах, а из сейфа пропали деньги. Телефоны администратора и разнорабочего было недоступны. Женщина была вынуждена обратиться в полицию.

- В ходе разбирательства выяснилось, что для работы на базе наняла 40-летнего жителя Алтайского края. Его наделили правом принимать от клиентов оплату. Выручка хранилась в сейфе, он же по факту использовался как касса. Ключи были на хранении у администратора, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предполагаемого злоумышленника задержали. Отпираться он не стал и признался, что взял из сейфа более девяти тысяч рублей. После этого уехал домой, где потратил все на спиртное и продукты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU