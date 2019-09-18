2019-09-18T05:17:47+03:00
Происшествия

Наемный администратор турбазы украл деньги из кассы

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Администратор украл деньги клиентов турбазыАдминистратор украл деньги клиентов турбазыФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту кражи администратором турбазы денег.

Когда в очередной раз финансовый директор турбазы, размещенной в районе села Манжерок, приехала на объект, то увидела, что сотрудников нет на рабочих местах, а из сейфа пропали деньги. Телефоны администратора и разнорабочего было недоступны. Женщина была вынуждена обратиться в полицию.

- В ходе разбирательства выяснилось, что для работы на базе наняла 40-летнего жителя Алтайского края. Его наделили правом принимать от клиентов оплату. Выручка хранилась в сейфе, он же по факту использовался как касса. Ключи были на хранении у администратора, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предполагаемого злоумышленника задержали. Отпираться он не стал и признался, что взял из сейфа более девяти тысяч рублей. После этого уехал домой, где потратил все на спиртное и продукты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расписание трех электричек изменится в Алтайском крае
На Алтае мужчина пойдет под суд за то, что ударил участкового и серьезно ранил подростка
В Совете по правам человека рассказали, как сохранить алтайские леса
Селянин угрожал забить соседку вилами
Мужчина попытался заживо сжечь свою возлюбленную
В Бийске мальчик упал с гаража и получил перелом позвоночника
17-летний подросток оплатил покупку чужой картой
Лучшим гидом-проводником России стал барнаулец
Машина перевернулась на крышу в Барнауле
В центре Барнаула разбирают деревянные дома и нумеруют бревна
ВТБ Лизинг поставил два авиационных тренажера для подготовки пилотов
Более 370 тысяч человек уже привились от гриппа на Алтае
В Барнауле 60 многоквартирных домов на сутки останутся без горячей воды
Пятый слет для детей и родителей из приемных и замещающих семей состоялся на Алтае
После ЧП на плавучем кране погиб человек
Алтайские школьники приняли участие в международной проектной школе в Сочи
«Дракончики» загорелись в Барнауле
46-летний алкоголик из-за ревности зарезал мужчину