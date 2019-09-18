В Совете по правам человека рассказали, как сохранить алтайские леса
Совет по правам человека при президенте РФ разработал меры по защите от пожаров лесов в Алтайском крае и сохранению уникальных ленточных боров. Все предложения поступили в Правительство и Минприроды РФ.
Как сообщают на сайте СПЧ, в начале лета в Алтайском крае прошло выездное совещание. Накануне рекомендации одобрили.
- Рекомендуется нормативно регламентировать охрану лесов от перехода пожаров с сопредельных территорий, установив, в том числе, возможность прокладки минерализованных полос по таким территориям, возможность тушения пожаров на таких территориях до их перехода на земли лесного фонда, возможность возмещения затрат арендаторам лесных участков, связанных с тушением пожаров на сопредельных с землями лесного фонда территориях, - говорится в списке предложенных мер.
Также эксперты рекомендовали профильному министерству разработать правила и особенности охраны, защиты, использования и воспроизводства ленточных боров, которые имеют статус уникальных.
ИСТОЧНИК KP.RU