В Совете по правам человека рассказали, как сохранить алтайские леса

СЕГОДНЯ 04:20 2019-09-18T05:58:27+03:00

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Совет по правам человека при президенте РФ разработал меры по защите от пожаров лесов в Алтайском крае и сохранению уникальных ленточных боров. Все предложения поступили в Правительство и Минприроды РФ.

Как сообщают на сайте СПЧ, в начале лета в Алтайском крае прошло выездное совещание. Накануне рекомендации одобрили.

- Рекомендуется нормативно регламентировать охрану лесов от перехода пожаров с сопредельных территорий, установив, в том числе, возможность прокладки минерализованных полос по таким территориям, возможность тушения пожаров на таких территориях до их перехода на земли лесного фонда, возможность возмещения затрат арендаторам лесных участков, связанных с тушением пожаров на сопредельных с землями лесного фонда территориях, - говорится в списке предложенных мер.

Также эксперты рекомендовали профильному министерству разработать правила и особенности охраны, защиты, использования и воспроизводства ленточных боров, которые имеют статус уникальных.

ИСТОЧНИК KP.RU