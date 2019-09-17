2019-09-17T16:37:49+03:00
Происшествия

Селянин угрожал забить соседку вилами

Анна СЕМИНА
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35-летнего жителя Павловского района Алтайского края обвиняют в угрозе убийством – он вилами намеревался забить соседку.

Одно из утр августа этого года явно не задалось у жителя села в Павловском районе. Всю накопившуюся злобу он решил выместить на жительнице того же населенного пункта – схватил вилы и стал угрожать ей убийством.

- О происшествии сообщили в полицию. Когда на вызов прибыл участковый, мужчина отказался выполнить его требования и проследовать в дежурную часть, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Более того, мужчина с кулаками накинулся на стража правопорядка и несколько раз ударил его по лицу.

Закончилось все тем, что на селянина завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти и угроза убийством. Установлено, что он уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности, но за преступления имущественного характера. Свою вину в нападении на участкового и угрозе соседке он признал. Сейчас злоумышленник ожидает суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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