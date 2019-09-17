2019-09-17T16:04:19+03:00
Происшествия

Мужчина попытался заживо сжечь свою возлюбленную

Анна СЕМИНА
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Мужчина облил свою подругу бензином и поджегМужчина облил свою подругу бензином и поджегФото: Анна СЕМИНА
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36-летний житель Горно-Алтайска, напившись, попытался заживо сжечь свою любимую.

Хотя была ли она таковой для него, теперь предстоит выяснить следствию. Мужчина на два месяца заключен под стражу.

На данный момент установлено, что трагедия разыгралась 21 августа в доме на улице Фрунзе. В тот злополучный вечер, разгоряченный алкоголем хозяин дома, облил свою 30-летнюю пассию бензином и поджег. Женщина получила термические ожоги 90% поверхности тела.

- Потерпевшая скончалась 2 сентября в медицинском учреждении, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сам изверг уже признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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