17-летний подросток оплатил покупку чужой картой

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-17T15:24:47+03:00

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В Алтайском крае завели уголовное дело на 17-летнего подростка, который накупил вещей за чужой счет.

Следствие установило, что в мае он нашел карту на одной из улиц села в Алтайском районе. Так как она имела возможность бесконтактной оплаты, парень решил отправиться по магазинам.

- Он успел сделать несколько покупок в разных магазинах села на общую сумму более двух тысяч рублей. О снятии денег хозяйка карты узнала когда ей стали приходить сообщении о списании. После чего она заблокировала ее, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

На стадии предварительного следствия подросток свою вину признал и возместил материальный ущерб, тем не менее, против него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину».

В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU