Машина перевернулась на крышу в Барнауле

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-17T14:33:55+03:00

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Во вторник, 17 сентября, в Барнауле произошла авария, в результате которой автомобиль перевернулся на крышу.

- ДТП на Речном вокзале в сторону Нового моста. На месте полиция и скорая помощь, - говорится в сообщении очевидцев, опубликованном в сообществе «Барнаул22» в социальной сети «Вконтакте».

Пока что полиция разбирается, кто виновник аварии и кто откуда ехал. О возможных пострадавших информации на данный момент нет.

Стоит отметить, что Госавтоинспекция уже многое сделала для того чтобы свести к минимуму количество аварий в районе Речного вокзала: здесь установили знаки, обновили разметку, разбили клумбу, однако всех этих мер, кажется, до сих пор недостаточно. Некоторые водители не соблюдают правила дорожного движения и как результат – происходят столкновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU