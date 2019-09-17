В центре Барнаула разбирают деревянные дома и нумеруют бревна

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-17T13:34:06+03:00

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В центре Барнаула сносят старые деревянные двухэтажные дома.На ул. Интенациональной скоро начнется демонтаж домов под номерами 79, 83, 85. А №89 включен в план на расселение по госпрограмме – это 106-летнее здание давно признано аварийным.

Как сообщили на алтайском портале недвижимости, не исключено, что совсем скоро на указанной территории будет сформирован участок под новую точечную застройку. Особенно, если учесть, что здесь то и дело «вырастают» кирпичные 5-6 этажные дома. А на ул. Интернациональная, 101 ПСК «Строительная перспектива» и вовсе возвела 16-этажную свечку. Кстати, форумчане пишут, что соседний с ней участок по ул. Интернациональная, 103 также освобожден от ветхих строений и даже обнесен забором.

- Интересно еще и то, что при демонтаже деревянных домов на Интернациональной рабочие нумеруют бревна. Это может означать, что стройматериалы будут перевезены на другое место и там конструкции соберут заново. Такое предположение вполне логично, ведь данные строения представляют определенную историческую ценность, - отметили на портале.

ИСТОЧНИК KP.RU