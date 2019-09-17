2019-09-17T12:10:21+03:00
Общество

Более 370 тысяч человек уже привились от гриппа на Алтае

Анна СЕМИНА
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По данным регионального управления Роспотребнадзора в Алтайском крае от гриппа уже привились свыше 370 тысяч человек.

Из общего числа 278 тысяч – это взрослое население, около 92 тысяч – дети. Иммунизация продолжается. В регион поступило примерно 536 тысяч доз вакцины. До конца месяца привить должны более 1,2 миллиона человек. И все это за счет федерального бюджета. Таким образом, защищенная прослойка составит 51,4% населения региона.

- Вакцинация является наиболее эффективным средством профилактики гриппа. Вакцина обеспечивает защиту от вирусов гриппа, актуальных в этом эпидемиологическом сезоне, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Отметим, вакцинация бесплатна для детей с шести месяцев, для медиков и педагогов, работников транспорта, коммунальной сферы, для беременных, людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, проживающих в домах престарелых, и призывников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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