2019-09-17T12:00:17+03:00
Общество

В Барнауле 60 многоквартирных домов на сутки останутся без горячей воды

САПОЖКОВА Александра
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Отключение горячей воды в БарнаулеОтключение горячей воды в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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С 8.30 18 сентября до 8.30 19 сентября в Индустриальном районе Барнаула отключат горячую воду. Это связано с ремонтом тепловой сети, который будет проводиться в районе дома 73 на ул. Балтийской. Специалисты Сибирской генерирующей компании устранят повреждение на трубопроводе диаметром 500 мм.

В результате без горячего водоснабжения останутся три детсада, две школы и 60 многоквартирных домов (где проживает 23 тыс. человек) на улицах Взлетная, Шумакова, Балтийская, Попова и проезде Северо-Власихинском.

Также продолжаются ремонтные работы в Железнодорожном и Центральном районах. Воды нет до 12 часов 18 сентября в 13 многоквартирных домах, больнице и трех административных здания на улицах Короленко, Никитина и Гоголя. До 17 часов 26 сентября - в многоквартирных домах в пер. Революционном, 120а, на ул. Шевченко, 144а, ул. Молодежной, 111, ул. Крупской, 124.

Список объектов, где планируется ограничение горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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