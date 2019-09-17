Пятый слет для детей и родителей из приемных и замещающих семей состоялся на Алтае

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-17T11:56:48+03:00

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В Алтайском крае в пятый, юбилейный раз, при поддержке губернатора Алтайского края состоялся слет «Рука в руке», организованный для детей и родителей из приемных и замещающих семей.

В слете приняли участие без малого сотня человек. Это были дети и родители не только из Барнаула, но и других уголков Алтайского края.

- Слет был направлен на построение дружественного моста между детьми разных национальностей. В течение семи дней, проведенных на природе, дети и родители принимали участие в огромном количестве как творческих, так и спортивных мероприятий, - рассказывают организаторы. – Также они добровольно приняли участие в тренингах по социальной адаптации. По их словам, они оказались крайне полезны.

Кстати, в проведении всех мероприятий неоценимую помощь им оказывали волонтеры.

В память о юбилейном слете каждая семья получила в подарок бытовую технику и, конечно же, огромное количество положительных эмоций и друзей.

Справка:

Слет для детей и родителей из приемных и замещающих семей клуба «Ласточка» проходит на территории личного подсобного хозяйства Бедаревых при поддержке губернатора Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU