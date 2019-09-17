2019-09-17T11:56:48+03:00
Общество

Пятый слет для детей и родителей из приемных и замещающих семей состоялся на Алтае

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае в пятый, юбилейный раз, при поддержке губернатора Алтайского края состоялся слет «Рука в руке», организованный для детей и родителей из приемных и замещающих семей.

В слете приняли участие без малого сотня человек. Это были дети и родители не только из Барнаула, но и других уголков Алтайского края.

- Слет был направлен на построение дружественного моста между детьми разных национальностей. В течение семи дней, проведенных на природе, дети и родители принимали участие в огромном количестве как творческих, так и спортивных мероприятий, - рассказывают организаторы. – Также они добровольно приняли участие в тренингах по социальной адаптации. По их словам, они оказались крайне полезны.

Кстати, в проведении всех мероприятий неоценимую помощь им оказывали волонтеры.

В память о юбилейном слете каждая семья получила в подарок бытовую технику и, конечно же, огромное количество положительных эмоций и друзей.

Справка:

Слет для детей и родителей из приемных и замещающих семей клуба «Ласточка» проходит на территории личного подсобного хозяйства Бедаревых при поддержке губернатора Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 370 тысяч человек уже привились от гриппа на Алтае
В Барнауле 60 многоквартирных домов на сутки останутся без горячей воды
После ЧП на плавучем кране погиб человек
Алтайские школьники приняли участие в международной проектной школе в Сочи
«Дракончики» загорелись в Барнауле
46-летний алкоголик из-за ревности зарезал мужчину
Бийчанин украл чужой гараж и продал его
"Назвали проституткой": с чем сталкивались женщины на приеме у гинеколога
Гонка лыжероллеров «Царь горы» прошла в Алтайском крае
Виктор Томенко год назад вступил в должность губернатора Алтайского края
Жители Заринска возмущены почетным званием и премией бывшему мэру
Алтай-Кокс открывает оздоровительный сезон для работников
Банк ВТБ провел хакатон по IT-разработке
Научная конференция, посвященная 100-летию Михаила Калашникова, пройдет в Барнауле
Школьника сбили в Барнауле
Женщина и двое детей пропали на Алтае
Полчища божьих коровок атаковали Барнаул
Когда в Барнауле дадут отопление
В рамках фестиваля в Барнауле покажут семь спектаклей по Шукшину
Алтайские трассы перекроют из-за движения колонн военных
Лесные пожары возникли на Алтае из-за сухих гроз
В Бийске более сотни домов с 17 сентября останутся без горячей воды
«Победа» будет летать в Горно-Алтайск до конца октября
Ремонт манежа алтайского «политеха» перенесли на год
Матчи барнаульского «Динамо» перенесли
Отличный результат показали жители Алтайского края в IT-диктанте