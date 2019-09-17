После ЧП на плавучем кране погиб человек

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-17T11:25:32+03:00

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В Барнауле машинист плавучего крана в результате возгорания получил травмы, не совместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации 4 сентября около 11.40 по местному времени на территории грузового участка ООО «Грузовой терминал Обь» при подготовке к огневым работам на несамоходном плавучем кране произошло воспламенение паров горюче-смазочного материала. Крановщик, находящийся там, получил травмы различной степени тяжести.

- Его доставили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1, где он скончался спустя некоторое время, - сообщают в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU