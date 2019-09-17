«Дракончики» загорелись в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-17T10:19:46+03:00

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Во вторник, 17 сентября, в Барнауле произошло возгорание детского аттракциона «Дракончики».

О происшествии рассказали посетители парка развлечений «Арлекино». По их словам возгорание произошло в первом часу дня. Перед этим аттракцион работал, на нем катались дети. На место происшествия вызвали пожарных. В настоящее время огонь потушен.

По информации Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, пожар произошел на площади около десяти квадратных метров. В ликвидации были задействованы две автоцистерны и шесть человек личного состава. Среди посетителей и сотрудников развлекательного парка пострадавших нет. Предварительная версия произошедшего – короткое замыкание электропроводки или нарушение правил монтажа электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU